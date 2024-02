Prefeitura fala de ações contra a dengue em Bariri

A Prefeitura de Bariri realizou coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (9) para falar a respeito de ações de combate à dengue no município.

Participaram o prefeito Fernando Foloni, diretora municipal de Saúde, Irene Chagas, diretor municipal de Infraestrutura, Paulo Grigolin, presidente do Comitê de Prevenção e Combate à Dengue, Fábio Zenni, diretora administrativa da Santa Casa de Bariri, Marina Prearo, e diretor técnico do hospital, Marco Antonio Gallo.

Na ocasião, Foloni relatou que questões como a cassação do mandato do prefeito Abelardo Simões e suspensão do contrato da empresa de limpeza resultaram no atraso de ações de enfrentamento à doença.

Irene rebateu fala do agente de combate às endemias Rodrigo Reis Villela no Legislativo de que teria havido demora no fornecimento de repelente aos servidores. Segundo a diretora, a fornecedora entregou o produto no fim de janeiro.

Sobre a contratação de mais agentes, Irene disse que a Diretoria de Finanças entendeu pela não realização de concurso no momento diante da situação financeira da prefeitura.

O médico Marco Gallo atribuiu o problema enfrentado em Bariri a várias questões, como política, falta do comprometimento geral na limpeza de residências e também à virulência do vírus da dengue que tem circulado (tipo 3).

Confira a íntegra da coletiva de imprensa:

https://www.facebook.com/share/v/ayfFR5a3P5Mi7Cbj/?mibextid=WC7FNe