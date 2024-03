Política: Prefeitura usa saldo de 2022 para cobrir déficit de R$ 14,7 milhões em 2023

A Prefeitura de Bariri somou receita de R$ 148,5 milhões no ano passado e contabilizou despesa liquidada de R$ 163,2 milhões. O déficit foi de R$ 14,7 milhões. Esses números são apenas da administração direta, sem contar o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

As informações conferem com levantamento do Candeia no início de janeiro junto ao Portal de Transparência. Na ocasião, o jornal informou que a despesa (liquidada) da Prefeitura de Bariri havia superado a receita no ano passado em R$ 14,1 milhões.

Os números foram apresentados em audiência pública realizada na manhã de quarta-feira (28) na Câmara Municipal, onde estiveram as diretoras municipais Natalia Regiane Sisto Moreira (Finanças) e Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel (Saúde), a contadora Zilta de Cássia Silvestre Callegari, o presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (MDB), e diretores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri.

O déficit é considerado pelo Setor de Finanças do ponto de vista contábil. Levando-se em conta a parte financeira, a prefeitura utilizou saldo financeiro de 2022 para equilibrar as contas. O saldo era de R$ 19,2 milhões no fim de 2022 e agora é de R$ 7,3 milhões.

A arrecadação do ano passado (prefeitura e Saemba) foi de R$ 156,6 milhões. O bolo ficou R$ 1,5 milhão abaixo do estimado.

Já as despesas correntes e de capital somadas das administrações direta e indireta aumentaram 14,7%. Os gastos totalizaram R$ 149,9 milhões em 2022 e subiram para R$ 172 milhões no ano passado.

Em relação ao gasto com pessoal, a despesa líquida passou de R$ 68,9 milhões em 2022 para R$ 78,6 milhões em 2023. Os gastos eram de 46,81% e agora são de 52,17%, acima do limite prudencial (51,3%) e perto do limite máximo (54%).

A Educação totalizou despesas de R$ 48,8 milhões em todo o ano passado, representando 45,6% das receitas e transferências de impostos. Desse montante, R$ 24,3 milhões foram provenientes do Fundeb (fundo de manutenção da educação básica).

Na Saúde o município aplicou em 2023 o montante de R$ 34,5 milhões (32,2% em relação às receitas e transferências de impostos).

Saemba

Na audiência pública também foram apresentados dados do Saemba. No ano passado, a autarquia informou receitas de R$ 8,010 milhões e despesas liquidadas de R$ 7,646 milhões, com superávit de R$ 364,2 mil.

Apesar dos dados aparentemente positivos, a situação do Saemba inspira atenção.

Em recente entrevista ao Candeia, o superintendente, Oscar Naufal, disse que a situação financeira da autarquia é delicada.

Além disso, em novembro do ano passado a CPFL Paulista encaminhou ofício à Câmara de Bariri informando que o Saemba tinha dívida de R$ 1,5 milhão com a empresa. Ao todo, são 126 contas de energia elétrica não pagas no período de abril de 2023 a outubro de 2023. O valor de R$ 1,5 milhão não considera juros e correção monetária.

Na tentativa de melhorar a receita, desde janeiro deste ano a tarifa de água e esgoto foi reajustada em 31,3%.