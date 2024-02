Política: Neto Leoni diz que tem apoio da população para lançar candidatura

O ex-prefeito de Bariri Francisco Leoni Neto diz que o apoio por parte da população baririense o faz pensar em disputar novamente o cargo no pleito de outubro deste ano.

“Até agora não manifestei intenção de candidatura a prefeito”, afirma ele. “Entretanto, confesso que venho recebendo muito apoio da população nesse sentido”.

Prefeito por três vezes de Bariri (2001 a 2004, 2005 a 2008 e julho/2018 a dezembro/2020), Neto Leoni deixou o PSDB em maio do ano passado, após quase duas décadas na legenda.

Ele assumiu a presidência do PSD, que faz parte da base política do governador Tarcísio de Freitas. O presidente nacional do partido é Gilberto Kassab, secretário estadual de Governo e Relações Institucionais.

“O PSD, que presido, se tornou o partido mais forte de nosso Estado, fazendo parte da base política do governador Tarcísio, e quer lançar candidato a prefeito em Bariri”, finaliza Neto Leoni.

Pesou a ida do baririense ao PSD o trabalho como assessor parlamentar junto ao deputado federal Marco Bertaiolli, que atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).