Fabíola assume presidência do PL de Bariri

Ana Fabíola Camargo Fanton Rodrigues assumiu nessa semana a presidência do PL de Bariri. Ela estava no PSDB.

Professora, Fabíola ocupou o cargo de diretora municipal de Educação no governo de Francisco Leoni Neto e atualmente é diretora da Emei 4 Professora Yone Belluzzo Foloni, no Jardim Maravilha. Também é sobrinha da ex-vereadora e ex-vice-prefeita Tereza de Lourdes Camargo.

Até então, o PL de Bariri tinha como presidente Carlos de Matos e vice-presidente João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso).

Ao Candeia, Fabíola diz que a Executiva Estadual ofereceu o comando do partido a ela. Um dos principais articuladores foi o deputado estadual Ricardo Madalena (PL).

Ela afirma que a ideia é colaborar com a cidade e que no momento não há interesse político-eleitoral com a mudança de legenda.