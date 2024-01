Conselheiros tutelares tomam posse nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (10), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bariri (CMDCA) realiza solenidade de posse dos conselheiros tutelares para o próximo quadriênio (2024/2028).

A cerimônia ocorre a partir das 8h, na Câmara Municipal de Bariri. Marcelo Mosconi;

Meire Gasparoto; Cristiane Pultrini; Daniela Bernardo e Paulo Slompo são os novos integrantes do Conselho Tutelar de Bariri. João de Barros será suplente.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, são atribuições do Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Além disso, o conselheiro tutelar é responsável por promover o encaminhamento de situações aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade.