Conselheiros tutelares tomam posse na manhã de quarta-feira

Quarta-feira (10), pela manhã (8h), solenidade na sala Dr. Amélio Tanganelli da Câmara Municipal de Bariri, deu posse aos cinco novos integrantes do Conselho Tutelar de Bariri. O mandato é de quatro anos (2024/2028).

Integraram a mesa principal o prefeito Luís Fernando Foloni; o presidente do Legislativo, Airton Luís Pegoraro; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), Josmiere Nascimento Fiorin; e Danilo Alfredo Neves, secretário do CMDCA e coordenador da comissão eleitoral para escolha dos conselheiros.

Marcelo Mosconi; Meire Gasparoto; Cristiane Pultrini; Daniela Bernardo e Paulo Slompo são os novos membros do Conselho Tutelar de Bariri. João de Barros será suplente.

Josmeire Fiorin e Fernando Foloni utilizaram a tribuna para destacar a importância do Conselho Tutelar no atendimento a crianças e adolescentes que estejam com direitos violados ou ameaçados. Ressaltaram, ainda, o aumento de riscos de vulnerabilidade social da população infanto juvenil, em especial no período pós-pandemia.