Cartilha alerta e combate expressões racistas

A Diretoria de Ação Social da Prefeitura de Bariri distribui exemplares da “Cartilha de Expressões Racistas, que alerta e combate o racismo impregnado em expressões utilizadas no cotidiano.

A ação ocorreu durante a 3ª edição do Projeto “Bariri em Ação: Assistência Social Itinerante, realizada sábado em dois postos de atendimento. Todos os participantes receberam um exemplar da cartilha.

De acordo com a diretora de Ação Social, Suzane Dinis Albranti, a equipe elaborou o material em atendimento ao Plano Municipal de Promoção de Igualdade Social.

O Sistema Único de Assistência Social (Suas) tem importante na luta contra o racismo, considerando que a população negra está mais exposta as situações de vulnerabilidade e risco social, devido às desigualdades econômicas, sociais e culturais que assolam o país.

A cartilha

Racismo é definido como um conjunto de ideias, pensamentos e ações que parte do pressuposto da existência de raças superiores e inferiores. Ele se revela através de atitudes depreciativas e discriminatórias em relação a um grupo social ou étnico.

Mesmo sem querer, reproduz-se expressões e termos racistas, que reforçam estereótipos. Eles transmitem valores que precisam ser revistos, por isso é importante estar atentos a algumas expressões utilizadas no dia a dia.

O material traz algumas expressões racistas presentes na fala cotidiana:

• A coisa tá preta;

• Até tenho amigos que são negros;

• Amanhã é dia de branco;

• Cabelo ruim, cabelo de bombril, cabelo duro;

• Coisa/serviço/trabalho de preto;

• Criado mudo;

• Da cor do pecado;

• Denegrir

• Humor negro/inveja branca

