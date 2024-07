Bariri: Paulo Andreoli deve ser o vice na chapa de Airton Pegoraro

O nome do empresário Paulo Cesar Andreoli, proprietário da Camisetas Kezo e filiado ao PSB, deve ser indicado ao cargo de vice-prefeito na chapa com Airton Luis Pegoraro (Avante).

Os dois nomes precisam ser aprovados em convenção partidária, marcada para o dia 28 de julho.

Nos bastidores da política, o nome de Paulo Andreoli era o mais cotado para o cargo. Inclusive, ele teria se colocado à disposição do grupo para essa ou outra função.