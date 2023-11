BARIRI: Cassiola deixa o Saemba; prefeito fala de mudanças em diretorias

Na coletiva de imprensa realizada na Câmara Municipal na quarta-feira (29) para tratar do aumento da tarifa de água em Bariri, o prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) informou que o superintendente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), Eder Cassiola, deixará o cargo a partir de 1º de dezembro.

O gestor da autarquia comentou que havia acordado com o então prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho que deixaria a função assim que conseguisse perfurar poço profundo em Bariri.

Segundo ele, o poço situado na área da ETA recebeu a outorga em outubro deste ano e, por isso, sai do comando do Saemba. Cassiola relatou também que o pedido da família pesou para que deixasse a autarquia.

O nome da pessoa que irá sucedê-lo está em estudo por Foloni, que aproveitou a coletiva para falar de outras mudanças no primeiro escalão do governo.

A diretora Maria Luiza Rodrigues deixa a Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ficando na Chefia de Gabinete. O nome da pessoa que atuará no Desenvolvimento será anunciado em dezembro.

Com essa alteração, Paulo Egidio Grigolin fica à frente somente da Diretoria Municipal Infraestrutura, cargo que já vinha desempenhando.

Na Diretoria Municipal de Agricultura, criada recentemente em Bariri, o nome escolhido é Lisandro Felippe, que teve atuação na Assobari.

Segundo Foloni, até o fim do ano haverá mudança em mais duas pastas, no entanto, os nomes serão divulgados somente no fim do ano.