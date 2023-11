Bariri: Airton comenta ameaças contra vereadores

No início da sessão de terça-feira (21), o presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (MDB), falou a respeito de ameaças sofridas por vereadores após a sessão realizada no dia 14 de novembro e que terminou na madrugada do dia 15, ocasião em que por unanimidade de votos foi cassado o mandato do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

Lembrou que no dia 1º de janeiro de 2021, como vereador mais votado, presidiu a sessão que deu posso ao prefeito e ao vice, Luis Fernando Foloni (Cidadania). Posteriormente, presidiu a sessão que resultou na cassação do mandato de Abelardo.

Afirmou que os trabalhos ocorreram sem incidentes, no entanto, após a sessão alguns vereadores foram ameaçados e ofendidos em razão de suas posições tomadas no exercício de suas funções, dentro e fora da sede do Legislativo.

No dia 16 de novembro um apoiador de Abelardo teria ofendido o vereador Evandro Antonio Folieni (PP) no centro da cidade. Este procurou a Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência.

“Na democracia, o legislador deve agir de acordo com seus princípios, sem ser coagido ou ameaçado fisicamente. Repudiamos essas atitudes covardes e nos solidarizamos com os vereadores envolvidos”, ressaltou Airton.

“Uma ameaça feita a um vereador é uma ameaça feita a esta Câmara. Vocês podem contar com o apoio desta Presidência para tomar as medidas que julgarem necessárias”, finalizou ele.