POLÍCIA: Caminhão e automóvel envolvem-se em acidente na SP-261

Um caminhão e um automóvel colidiram frontalmente no início da tarde desta segunda-feira (25).

O acidente ocorreu na Rodovia Braz Fortunato (SP-261) próximo ao acesso ao Jardim Garotinho, na área urbana de Bariri.

O Corpo de Bombeiros esteve no local. O condutor do VW/Polo de cor branca foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri com vários ferimentos.

Equipe da concessionária Eixo esteve no local. Os dois veículos envolvidos foram retirados da pista, que está liberada para o tráfego.