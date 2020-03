PM localiza ferramentas furtadas

Ferramentas subtraídas de obra no centro de Bariri – Divulgação

A Polícia Militar (PM) localizou na manhã de quarta-feira, dia 18, ferramentas que haviam sido furtadas um dia antes em construção no cruzamento da Avenida Claudionor Barbieri e Rua Tiradentes, no centro da cidade.

A vítima deparou com suspeito do delito e avisou a polícia. Os militares foram ao local e abordaram R. C. O., 40 anos.

O homem indicou aos PMs onde estavam os produtos subtraídos. R. foi levado à Delegacia de Polícia, onde foi indiciado e liberado para responder em liberdade.