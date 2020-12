Homem de 82 anos é encontrado morto

Local do Jardim Maria Luíza 2 em que homem foi encontrado morto pela filha – Diego Santos

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 16h de segunda-feira (21) para ocorrência de encontro de cadáver no Jardim Maria Luíza 2, em Bariri.

No local, uma mulher relatou aos policiais que encontrou o corpo do pai, de 82 anos de idade.

Trata-se de uma área descampada com a terra arada e uma plantação no estágio de mudas.

O corpo estava em rigidez cadavérica, de bruços. A mulher informou aos PMs que a última notícia de seu pai foi por voltas das 12h do mesmo dia e que ele teria conversado com uma pessoa do Jardim Maria Luiza 2., não sendo mais visto.

Ela decidiu caminhar em uma estrada rural nas imediações e pouco tempo depois encontrou o corpo do pai.

Diante dos fatos, a PM fez contato com a Polícia Civil. Compareceram delegado e investigador. A área foi preservada até a chegada da Polícia Técnico-Científica. A suspeita é que a morte do homem tenha sido natural.