BARIRI: Polícia Civil prende homem com arma de fogo

Em cumprimento a mandado de busca domiciliar nesta segunda-feira (11), a Polícia Civil de Bariri efetuou a prisão de um homem no Jardim Iguatemi.

O relatório de investigação foi elaborado a partir de denúncia, mencionando que o autor por diversas vezes fez disparos na própria residência, para o alto.

Após a prisão, foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.000,00. O homem pagou o montante e foi liberado.

A arma tinha numeração, no entanto, não estava documentada.