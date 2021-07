BARIRI: PM detém dois jovens com entorpecentes

Um deles, que estaria escondendo droga em monte de areia, foi indiciado por tráfico – Divulgação/PM

Na terça-feira, por volta das 16h, a equipe da Polícia Militar de Bariri recebeu denúncia de que na esquina da igreja situada no Bairro do Livramento um jovem estaria realizando tráfico de drogas.

Outra informação é que teria escondido os entorpecentes em um monte de areia próximo. A denúncia também dava conta das características físicas e de vestimenta do jovem.

De imediato, as viaturas se deslocaram para o local e localizaram G. O., 18 anos, que possuía as características informadas, e J. P. R., 27 anos, ambos conhecidos dos meios polícias e suspeitos de praticarem tráfico de drogas naquele bairro.

Realizada a abordagem, com G. foram localizadas duas pedras de crack e uma porção de maconha, além de R$ 610,00 em cédulas variadas. Com J. foi localizado um cigarro de maconha.

Diante dos fatos foi vistoriado o monte de areia mencionado na denúncia, onde foram localizadas outras nove pedras de crack, embaladas de forma idêntica às localizadas em posse de G.

Ele foi detido por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça. J. foi enquadrado por porte de drogas, sendo liberado em seguida.