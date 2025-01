Justiça: Juiz recebe denúncia contra Abelardo no caso Latina

O juiz João Pedro Vieira dos Santos, da 2ª Vara Judicial de Bariri, recebeu a denúncia oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP), contra o ex-prefeito de Bariri Abelardo Maurício Martins Simões Filho por seis diferentes crimes relacionados ao caso Latina.

O magistrado tomou a decisão por conta da presença de prova de materialidade e indícios suficientes que constam nos autos.

Agora, o ex-prefeito terá o prazo de 10 dias para responder à acusação por escrito. “Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o limite legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”, escreveu o juiz.

Os delitos contra Abelardo Simões são relacionados à contratação da empresa Latina Ambiental em meados de 2021.

O ex-prefeito irá responder por organização criminosa, frustração ao caráter competitivo de licitação, fraude na execução dos contratos, corrupção passiva, coação no curso do processo e roubo.

O MP requer, ainda, a reparação de danos ao erário em caráter de solidariedade com os demais réus processados em autos próprios no montante de R$ 11 milhões.

No caso de doação no curso do processo, o MP entende que Abelardo teria tido participação na utilização de violência e grave ameaça contra a o empresário Fábio Ghirotti Yang, no início de junho de 2023.