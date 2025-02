Justiça: Fórum de Bariri destina verba para projeto social da cidade

O Fórum da Comarca de Bariri vai destinar R$ 60 mil a um projeto com finalidade social desenvolvido no município-sede.

Na quarta-feira (26), o prefeito Airton Pegoraro, o juiz Vinícius Garcia Ferraz, o assessor de Gabinete, Tomás Paulino, e a diretora municipal de Assistência Social, Luciana Lucínio, reuniram-se no Fórum para alinhar os últimos detalhes para a transferência do recurso.

“Estivemos no Fórum para assinar o convênio de transferência de recurso de penas pecuniárias que, por decisão da Comarca, foi direcionado para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente”, informou a diretora Luciana.

Já o prefeito Airton acrescentou que o recurso será utilizado para ações nos bairros mais vulneráveis. “Será feito um projeto para essas ações que serão estabelecidas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Bariri”, disse.

As verbas pecuniárias são recursos financeiros resultantes de penas alternativas aplicadas no âmbito do sistema judiciário. O valor arrecadado por meio dessas penas pecuniárias é destinado ao fundo gerido pela Justiça local, que depois é destinado ao financiamento de projetos de interesse público.

O objetivo é que, em vez de simplesmente punir o infrator com prisão, ele contribua de forma construtiva para a sociedade, conforme esclareceu o juiz da Comarca de Bariri, Vinícius Garcia Ferraz. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)