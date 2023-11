Bariri: MP abre inquérito para apurar irregularidade no transbordo do lixo

O Ministério Público (MP) em Bariri abriu inquérito civil para apurar eventual prática de ato de improbidade administrativa ligada ao contrato de transbordo de lixo e favorecimento de terceiros com valores públicos.

Quem assina o procedimento é o promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Júnior (foto).

Conforme o procedimento, datado de 10 de novembro, declarações dadas ao MP (com homologação judicial) dão conta de possível desvio de dinheiro em contrato de transbordo de lixo municipal. E ainda que essa “manobra” teria tido participação do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho.

Segundo as informações coletadas pelo MP, o chefe do Executivo teria sido destinatário parcial dos valores, que teria recebido em dinheiro vivo, a fim de não deixar vestígios em contas bancárias.

A Promotoria de Justiça vê indícios de que houve fraude para tentar direcionar a licitação do contrato de transbordo de lixo doméstico, com eventual participação de Abílio Giacon Neto, Flávio Muniz Dalla Colleta e Vinicius Ferrencile (representante da empresa VFN Engenharia e Serviços).

Com a abertura do inquérito, o MP pretende coletar outras informações para a tomada das medidas cabíveis.

Uma das providências é que a Prefeitura de Bariri apresente cópia integral do procedimento administrativo que deu substrato à licitação do transbordo de lixo e também cópia da rescisão contratual com a empresa LCP Serviços.