Bariri: Justiça concede liberdade a Abelardo após audiência de custódia

Em audiência de custódia realizada no Fórum de Jaú, no início da tarde desta quarta-feira (18), a Justiça concedeu liberdade provisória ao ex-prefeito de Bariri Abelardo Maurício Martins Simões Filho.

Ele foi preso em flagrante na manhã de terça-feira com munição de uso restrito – três projéteis de calibre 7,62 mm.

De acordo com o advogado André Racy, Abelardo deverá comparecer em Juízo, não pode alterar o domicílio sem comunicação e nem se ausentar da Comarca por mais de oito dias sem comunicação.

Presente à audiência de custódia, o Ministério Público (MP) foi favorável à concessão de liberdade provisória nessas condições.

Após conclusão do inquérito policial, Abelardo deverá responder às imputações com base nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento). Caberá ao MP oferecer a denúncia, caso seja esse o entendimento.

Os projéteis foram encontrados na residência onde o ex-prefeito mora, no Jardim Maria Luíza, em Bariri.

Membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Militar (PM) estiveram no local cumprindo mandados de busca e apreensão relacionados a investigações de esquemas de fraudes licitatórias em Bariri, Itaju e Limeira.