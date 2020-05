Sete anos sem Gonzaga

Maio: mês de muitas comemorações, lembranças maternas, religiosas, a figura feminina da Igreja Católica, entre outras.

E nós, do MDB – Movimento Democrático Brasileiro –, temos lembranças de momentos do baririense Luis Gonzaga Febraro, o saudoso Gonzaga.

São sete anos que ele nos deixou e seus sonhos são lembrados. Os baririenses conheceram seus sonhos e suas lutas, no seu dia a dia, com o objetivo de ver Bariri cada vez melhor; em época de eleições tudo era motivo de sua participação.

Sempre procurava estar junto do povo, em eventos etc. Passou a ser conhecido nos meios políticos, chegando a assessorar deputado estadual e ter vínculos de amizades com políticos no âmbito federal, um laço estreito com o governador e outras autoridades de nosso Estado.

Seu sonho era chegar ao cargo de prefeito, pois tinha se destacado na Câmara de Vereadores por várias legislaturas.

No pleito de 2012, mesmo numa campanha com um pequeno grupo político, Gonzaga acreditava num bom resultado nas urnas. Sentia no povo uma vontade de mudança. E assim foi até o dia da consagração de sua vitória, todos os dias sorrindo e falando com os baririenses.

Quando proferido o resultado da eleição, sua residência foi tomada por muitos amigos e admiradores.

Vale lembrar que ele estava se recuperando do acidente que ocorrera no último comício “Queda da caminhoneta F-1000” com fratura nas costelas, mas atendeu a todos com muita alegria.

Sonhos de um homem que trabalhava noite e dia e continuava com os contatos com a Assembleia Legislativa e muito próximo a outros políticos. Um incansável batalhador.

Tudo estava caminhando para novas mudanças e na própria administração já aparecia o efeito. Apenas cinco meses se passaram muito rápido: podemos dizer que os desígnios de Deus mudava a história de Bariri, e na madrugada de 17 de maio a população da cidade recebia a notícia de sua morte.

Num primeiro instante, ninguém acreditava que o seu coração era acometido de um infarto, o dia amanhecia triste e a tristeza tomou conta de todos.

Na despedida foram muitas lágrimas para o grande amigo de todos. Já se ouviam murmúrios de que os sonhos estariam acabados, um cortejo de lembranças e a esperança nos corações dos irmãos baririenses.

Chegando à cadeira de um grande líder, ficando em sua lápide “Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé”.

O MDB de Bariri perdeu uma grande liderança. Lembramos com saudade do grande amigo.

Mas vale destacar que o ideal do partido continua o mesmo: manter a força unida do sonho do líder administrador, visando sempre o crescimento e sucesso de nossa Bariri.

LUIS GONZAGA FEBRARO

* 11/01/1963

+ 17/05/2013

Elpídio Jorge Beltrame – Presidente

Abelardo Mauricio Martins Simões – Liderança

MDB – Movimento Democrático Brasileiro – Bariri