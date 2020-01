Umuarama divulga atrações do Carnaval 2020

Novidade para este ano serão três atrações musicais por noite de festa – Arquivo/Candeia

A diretoria do Umuarama Clube divulgou nesta semana as atrações do Carnaval 2020 que será realizado de 21 a 25 de fevereiro

Serão realizados um Happy Hour, três noites e duas matinês. Além da Banda Tropícália, outras atrações musicais estão agendadas para se apresentar na festa.

O evento têm início na sexta feira, dia 21 de fevereiro, com Happy Hour especial com grupo Barulhinho Bom.

No sábado, 22, primeira noite de Carnaval, apresentam-se Amigos do Samba e Banda Tropicália. No domingo, 23, 1ª matinê; e a noite Fest Samba Escola de Samba e Tropicália. Na segunda-feira, 24, baile com Grupo Intuição S/A e Tropicália, e na terça-feira, 25, matinê fecha o Carnaval do Umuarama.

As três noite terão a presença do DJ Paulinho Pio, se apresentando em ambiente externo.

Agenda

A diretoria do clube também divulgou agenda de eventos para os próximos dias, até o Carnaval.

Hoje ocorre o Baile de Férias, com entrada franca para associados, com Banda Deck 66 e DJ Wesley Freire (ver matéria nesta edição).

No próximo dia 24, sexta-feira, o clube realiza Happy Hour a partir das 20h30. A atração é o Grupo #4éPAR, de Bauru. Composta por Régis no vocal e rebolo; Brício no vocal e cavaco; Barroso no vocal e pandeiro; Caburé na percussão e Melodia no Violão, eles apresentam o melhor do samba raiz e pagode.

Na sexta-feira seguinte, dia 31, é a vez da banda baririense de pop rock D’Maori se apresentar no Happy Hour, chamado de Estica Ferias. Sócios não pagam e visitantes pagam R$ 10.

Mais informações pelo telefone (14) 3662-6565.

Agenda de Eventos

Data Hora Evento Atração

Hoje 23h Baile de Férias Deck 66 e DJ Wesley Freire

24/01 21h Happy Hour Grupo #4éPAR

31/01 21h Happy Hour Banda D’Maori

21/02 21h Happy Hour Barulhinho Bom

22/02 23h Carnaval Amigos do Samba, Tropicália e DJ Pio

23/02 15h Matinê Banda Tropicália

23/02 23h Carnaval Fest Samba, Tropicália e DJ Pio

24/02 23h Carnaval Intuição S/A, Tropicália e DJ Pio

25/02 15h Matinê Banda Tropicália