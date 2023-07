REGIÃO: Expo Jahu 2023 ocorre de 11 a 20 de agosto

De 11 a 20 de agosto será realizada a Expo Jahu 2023, após oito anos de ausência. O evento é uma realização da Prefeitura de Jahu, através da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Organização Estrela.

A grade de shows inclui sertanejo, pagode, gospel e eletrônico. No dia 11 a Expo Jahu apresenta Luan Santana. Dia 12 serão Zé Neto e Cristiano. O primeiro final de semana se encerra no dia 13 com a banda de rock nacional, Capital Inicial, em sua turnê de 40 anos.

Segunda, dia 14, é véspera de feriado municipal, e quem comanda o palco é Gustavo Mioto. No dia do aniversário da cidade: dois shows, Marcos e Belluti & Turma do Pagode. Na quinta, 17, a atração é gospel Régis Danese. Dia 18, sexta-feira, é a vez da boiadeira, Ana Castela. Dia 19 serão Edson e Hudson. No dia 20, as famílias se divertem ao som de Patati e Patatá, e depois, para fechar a grade de shows, tem baile com Dennis DJ.

Além de artistas nacionais, atrações regionais terão espaço num palco exclusivo. Novidade no recinto para valorizar os talentos locais.

Desde o dia 4 de julho

Os ingressos para a Expo Jahu 2023 estão à venda online desde o dia 4 de julho. Interessados devem acessar o site da Tycket – https://tycket.com.br – e clicar na área dedicada ao evento para fazer a sua compra.

Os setores disponíveis são: Área VIP e Camarote Premium (Open Bar para maiores de 18 anos). Nos dias pagos, 12 e 18 de agosto, haverá venda também de pista/arquibancada.

Estrutura

A estrutura da Expo conta com acessibilidade, área especial para deficientes físicos e sete dos nove dias com entrada gratuita no recinto, a tradição retorna com rodeio em touros e cavalos, prova dos três tambores, as já conhecidas exposições e parque de diversões.

Haverá praça de alimentação, que traz desde refeições completas até as porções, passando por lanches, pizzas e sobremesas. (Fonte: Site jaumais)