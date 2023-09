BARIRI: Quermesse, almoço e leilão de gado encerram a Festa da Padroeira

Neste final de semana, a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri encerra a programação da Festa da Padroeira. No sábado (23), ocorre o último dia da quermesse na Praça da Matriz. No domingo (24), haverá almoço da padroeira e, em seguida, leilão de gado.

A quermesse tem início após a missa das 18h do sábado (23). As barracas montadas na Praça da Matriz comercializam lanche de linguiça; cáfita; espetinho churrasco e de frango; pastel; porções de batata frita e leitoa a passarinho; mini pizza; fogazza; e coxinha; além de cerveja, refrigerante e suco.

Neste dia, a atração musical no palco da quermesse será dos cantores Santo & Sudário, que costumam fazer emocionante tributo à dupla Milionário & José Rico.

Almoço e leilão

A programação do domingo (24) tem início a partir das 11h30, com Almoço da Padroeira, também na Praça da Matriz. A adesão é R$ 35 por pessoa. Crianças de 5 a 12 pagam R$ 15 e menores de 5 anos não pagam.

O cardápio dá direito a salada, arroz branco, arroz temperado, feijão gordo e churrasco (boi, frango e linguiça). Garanta participação através da compra antecipada de ingressos. Informações na secretaria da paróquia (telefone 3662-8400).

Neste dia, a atração musical fica a cargo da dupla local, Murilo & Marcelo.

Após o almoço, por volta das 14h, haverá tradicional leilão de gado, também na Praça da Matriz.

E atenção: devido às festividades, neste dia não será celebrada a tradicional missa das 19h, na Igreja Matriz.