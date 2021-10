Vinicius Liberati fatura campeonato brasileiro de jiu-jítsu

O atleta baririense de jiu-jítsu Vinicius Liberari foi campeão brasileiro da modalidade, disputa realizada no dia 1º de outubro no Rio de Janeiro.

A organização foi da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ), com competidores de todo o Brasil.

Vinicius foi campeão na categoria super pesado, faixa marrom.

Ele agradece aos patrocinadores: nutricionista Keli, preparador físico Danilo Cruz, fisioterapeuta Rafael Rinaldi, de Jaú, Farmacia A Medicinal, de Bauru, e prefeitura de Bariri.