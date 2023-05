Terceira edição do Bike Fest Bariri será de 25 de junho

A 3ª edição do Bike Fest MTB e Running Fest Bariri será no dia 25 de junho, domingo, com concentração, largada e premiação no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

Este ano o percurso do Bike Fest será de 35 km. Quem participa do Running Fest tem as opções de 5km e 10 km.

A concentração dos participantes deve ocorrer nas imediações do Lago a partir das 7h, com largada marcada para as 8h.

As inscrições antecipadas já podem ser efetuadas no site oficial do evento https://www.sympla.com.br/evento/3-bike-fest-mtb-e-running-fest-em-bariri-sp-2023/1967353.

Os valores das inscrições {R$ 35 (Bike); R$ 75 (Running); R$ 70 (Passeio Bike)}, mais taxas {(R$ 3,30; R$ 7,50; R$ 7)}, incluem o kit com camiseta, medalha, café da manhã, pontos de hidratação, frutas e isotônico, além de troféus de premiação.

Solidária

No local da largada será montada praça de alimentação solidária, com barracas em prol de entidades sociais de Bariri.

A partir das 11h, com a chegada das trilhas e premiação dos participantes, haverá música ao vivo e sorteio de brindes e bicicletas.

Segundo os organizadores, o Bike Fest MTB e Running Fest Bariri vai contar com equipe de 50 pessoas, com equipamentos de radiocomunicação, sinalização, sanitários, carros de apoio, transbike rebocável, frutas, água, além do apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e ambulância.

