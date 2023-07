Prefeitura realiza 1ª Paraolimpíada Estudantil de Bariri (Paraoeba)

A partir do dia 21 de agosto, o Diretoria de Educação, Cultura e Esporte da Prefeitura de Bariri realiza a primeira edição da Paraolimpíada Estudantil de Bariri (Paraoeba)

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 4 de agosto pelo link https://forms.gle/F6ppgw4v5A29oaRL7.

De acordo com a diretora da pasta, Stefani da Silva Borges, o objetivo é a participação dos estudantes público-alvo da educação especial na tradicional Olimpíada Estudantil de Bariri (Oeba), que conta com 25 edições já realizadas.

Podem participar da 1ª Paraoeba alunos da educação especial regularmente matriculados.

As Paraolimpíadas surgiram em 1960 e foram realizadas em Roma. A primeira participação do Brasil ocorreu em 1972 e a primeira medalha foi conquistada apenas em 1976.

Fonte: Assessoria de Comunicação