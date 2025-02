Esportes: Campeonato de futebol Sub 18 está com inscrições abertas

A Diretoria de Esportes da Prefeitura de Bariri abriu inscrições para o Campeonato Regional de Futebol de Campo Sub-18 de Bariri, para atletas nascidos em 2007.

O evento é coordenado pela Associação Esporte Clube Arrudão e as partidas serão disputadas no campo de futebol do Centro de Lazer do Trabalhador José de Arruda Carneiro, o Arrudão (altos da cidade).

As inscrições podem ser feitas mediante a entrega de uma cesta básica, na secretaria do Clube Municipal, sede do Setor de Esportes.

Para mais informações, basta entrar em contato pelos telefones (14) 99152-6268 e (14) 98131-8764. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)