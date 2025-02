Esporte: Sábado tem segunda rodada do Futsal Sub-12 no Municipal

Neste sábado (8), ocorre a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal Sub-12, promovido pelo Setor de Esportes da Prefeitura de Bariri.

A primeira partida será disputada às 14h, entre os times E.C.Arrudao x F.C Galaxy. Logo após, às 14h50 se enfrentam Recreativa x Meninos do Livra.

O Campeonato Municipal de Futsal Sub-12 está sendo disputado entre em dois grupos, com a participação de sete times:

GRUPO A:

– Meninos do Livra;

– M.M. Soccer;

– Recreativo F.C.;

– Bariri Soccer-A.

GRUPO B:

– Esporte Clube Arrudão;

– Bariri Soccer-B;

– F.C. Galaxy.

O torneio se estende até o dia 15 de março, com jogos todos os sábados, na quadra poliesportiva Conrado Migliorini do Clube Municipal.

O campeonato teve início dia 1º de fevereiro, com duas partidas marcadas. Na primeira partida houve Bariri Soccer deu W.O. e os Meninos do Livra ficaram com os pontos.

Na segunda partida, o time da Recreativa venceu por 6 a 1 o MM Soccer.

Na estreia do Campeonato, realizada dia 1º de fevereiro, os resultados foram:

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)