Esporte: Ronaldo Gabriel é contratado pelo Atlético-MG

A diretoria da Associação Atlética Arrudão informa que o departamento de base do Atlético-MG ganhou a concorrência do Flamengo e contratou o jovem atacante Ronaldo Gabriel de Aguiar Venerando, 16 anos.

O Galo desembolsou cerca de R$ 500 mil para contratar o atleta, que é considerado uma das grandes joias do futebol paulista.

Da base do Arrudão, o baririense assinou contrato com o Novorizontino em meados de 2022.

Atacante, Ronaldo é filho de Edilson Donizetti Venerando e de Gabriela de Fátima de Aguiar.

Começou a treinar no Arrudão em Bariri, mas por causa do talento com a bola, passou a realizar treinamentos no Foguinho Sports, em Bauru.

Na ocasião, Edilson contou ao jornal que a família fazia muito esforço para que Ronaldo pudesse treinar em Bauru. Às vezes era preciso pagar por alguma carona. Por três anos ele viajou a Bauru.