Esporte: Equipe de kickboxing volta com 10 medalhas de copa paulista

Representando a cidade de Bariri, a equipe de kickboxing da academia Força Top Team novamente brilhou no pódio, com sete competidores e 10 medalhas no domingo (9) na Copa Centro Oeste Paulista, disputada no Ginásio da ITE, em Bauru.

A academia, liderada pelo professor Carlos Aguiar, vem cada vez mais se destacando pelo bom desempenho de seus atletas.

O kickboxing visa muito treino, condicionamento físico, concentração, disciplina e força.

A academia Força Top Team conta com aulas para iniciantes, avançados, kids e personal fight.

Além das aulas particulares, a academia tem um projeto social totalmente gratuito para a cidade.

As aulas de kickboxing são gratuitas para crianças de 9 a 17 anos. São realizadas todos os sábados, às 16h, e domingo, às 9h30h, na Avenida José Matiuzo, 476, Vila São José.

O projeto social visa cuidar das crianças e prepará-las para um melhor futuro.

As aulas ensinam sobre disciplina, respeito, desenvolvimento de coordenação e aos pequenos a respeitar a hierarquia e a controlar os instintos, gastando muita energia.