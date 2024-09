Esporte: Equipe de Bariri é campeã de Copa Regional de Kickboxing

Domingo (22), atletas da Academia Força Top Tean de Bariri participaram da 2ª Copa Amizade de Kickboxing de Bauru e Região e fizeram bonito: conquistaram 20 medalhas (17 de ouro e 03 de prata) e foram campeões do certame.

A disputa foi realizada no estádio da Instituição Toledo de Ensino (ITE), em Bauru, e a Top Tean participou com 17 competidores. Eles foram orientados pelo professor e técnico Carlos Aguiar e pelo auxiliar técnico, Uanderson de Souza Oliveira.

Destaque especial para as quatro mulheres que integram a equipe: Liliane Ramos, de 32 anos; Vanessa Roberta, 33; Laura Slompo Matielo, 19; e Paola Canassa, 14, que tiveram 100% de aproveitamento e conquistaram medalha de ouro.

Segundo Carlos Aguiar, elas são as primeiras mulheres competidoras de Kickboxing de Bariri. A academia também ministra aulas de Jiu-Jitsu.

O kickboxing é um esporte de combate de contato moderno, no qual é permitido golpes com mãos e pernas, segundo a definição da Wako (sigla em inglês para Associação Mundial das Organizações de Kickboxing). A modalidade criada no ocidente foi inspirada em diversas artes marciais e esportes tradicionais de combate e estará nos próximos Jogos Olímpicos.

Em Bariri, a Academia Força Top Tean fica na Avenida José Matiuso, na Vila São José. Conta com praticantes homens e mulheres, de idade entre 9 e 44 anos, a maioria inscrita na Confederação Brasileira de Kickboxing.

Carlos afirma que a academia mantém projeto social para adolescentes de 12 a 16 anos, com aulas gratuitas do esporte, ministradas aos sábados, a partir das 15h.

Maiores informações sobre o esporte de combate e horário de aulas podem ser obtidas na página Instagram @carloskickboxing.