Esporte: Domingo tem Campeonato de Skate no Lago Municipal

Neste domingo (02), a partir das 9h, será realizada a 3ª edição do Campeonato de Skate de Bariri, pela primeira vez na pista do Lago Municipal Prefeito Accacio Masson.

O evento reúne skate, música e gastronomia e é promovido pela Escolinha de Skate de Bariri, com apoio da Prefeitura de Bariri e patrocínio da Plásticos Bariri, Supermercados Michelassi e Loja Willian Radical.

O campeonato será disputado exclusivamente através de uma categoria: mirim – masculino e feminino. A inscrição para a competição é realizada no local e é totalmente gratuita.

Durante o campeonato, duas atrações musicais vão marcar presença: a recém-formada banda @um.blegh.lla, que mescla o pop com punk, além da experiente D’Maori, que traz vários ritmos como o ska, o reggae e o rock.