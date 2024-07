Esporte: Davi Tonsic assina com o Noroeste

Davi Trindade Tonsic, 12 anos, assinou na segunda-feira (22) contrato com o Noroeste, de Bauru.

O time se prepara para disputar o Campeonato Paulista sub-12, que terá início no dia 4 de agosto.

Volante, Davi é filho de Elias Tonsic e de Eledi Trindade Tonsic.

É a terceira fez que o atleta é inscrito para disputar o Paulista. Nos dois anos anteriores defendeu as cores da Ferroviária, de Araraquara.