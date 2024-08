Esporte: Caratecas participam de entrega de faixas no Umuarama

No dia 9 de agosto foi realizada no Umuarama Clube de Bariri a entrega de faixas para 68 alunos que treinam caratê no clube e também na Academia UKS.

Os professores Ivair, Mariana, Aguinaldo, Gisele, Mariana Mansatto e Victor parabenizam a todos os caratecas que se empenharam e se dedicaram a essa conquista, aos pais pelo apoio ao esporte e também ao Umuarama Clube.