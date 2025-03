Esporte: Bariri vai sediar jogos do Sub-15 e Sub-20 Paulista no Faridão

Parceria entre a Prefeitura de Bariri e o Esporte Clube Noroeste de Bauru rende frutos para a população, de acordo com o prefeito Airton Luís Pegoraro.

A princípio, ficou estabelecido que Bariri vai sediar jogos do Campeonato Paulista, nas categorias Sub-15 e Sub-17, além da realização de treinos e amistosos dos projetos sociais na área esportiva. Estas atividades serão realizadas no Estádio Municipal Farid Jorge Resegue, o Faridão.

Outra boa notícia é que, para sediar as partidas, o Faridão será totalmente revitalizado, já que há anos não recebe benfeitorias e nem é utilizado para práticas esportivas.

A parceria foi firmada após reunião com o empresário Rodrigo Mandaliti na sexta-feira (7), de Bauru, com a presença do prefeito Airton e do assessor de Gabinete, Tomás Paulino.

Após o encontro, já foi realizada, no sábado (8), uma visita técnica ao Estádio Municipal pelo coordenador técnico Deda, do E.C. Noroeste, com a presença também do prefeito Airton, do vereador Leandro Gonzalez, os diretores Ícaro Polônio (Esportes) e Vavá Lins (Infraestrutura).

“O clube bauruense Noroeste expressou interesse em sediar na nossa cidade os jogos do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 e, em contrapartida oferecer treinos e amistosos para os projetos sociais que existem em Bariri. Além disso, com a reforma e reabertura do Estádio Municipal, nosso Campeonato Municipal Sub-18 será sediado naquele espaço e, semanalmente, teremos jogos para que a população possa prestigiar”, contou Airton. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura)