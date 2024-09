Esporte: Apae de Bariri é vice-campeã do Circuito de Atletismo e Esportes Adaptados

Quarta-feira (25), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) sagrou-se vice-campeã do 27º Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados (Ceaea), após a quinta e última etapa realizada em Itapuí.

Nesta fase, as modalidades disputadas foram o futsal, no período da manhã, e gincana, à tarde.

Além dos competidores baririenses, o evento contou com a presença de atletas dos municípios de Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Jaú, Macatuba e Pederneiras/Arealva.

Após a cerimônia de abertura, no período da manhã, ocorreram os sorteios dos grupos e realização dos jogos.

A Apae de Bariri foi a segunda colocada do grupo A, após empatar com Igaraçu do Tietê em 1×1 e Pederneiras pelo placar de 0x0. Na disputa do 3º lugar, novo empate em 0x0 com Barra Bonita e derrota nos pênaltis: 2×0.

No período da tarde, ocorreram os jogos de queimada e bola no cesto (arremessos de lance livre). A Apae de Bariri ficou em 3º lugar na queimada e obteve a mesma colocação na bola no cesto.

Em seguida, houve a entrega de medalhas aos três primeiros colocados em cada modalidade e troféus aos cinco primeiros colocados na classificação geral.

A Apae de Bariri sagrou-se vice-campeã com 780 pontos, atrás apenas de Igaraçu do Tietê que somou 870 pontos. Durante o ano, foram oito cidades participantes.

“A diretoria executiva da Apae de Bariri agradece a todos que apoiam esta iniciativa e parabeniza os competidores pelo desempenho”, finaliza a equipe. (Fonte: Equipe da Apae de Bariri)