Cruzeiro anuncia contratação de Gui Mendes

Gui Mendes com a camisa do Cruzeiro: empréstimo até o fim de 2021 – Divulgação

O Cruzeiro anunciou na quarta-feira (1º) a contratação do atacante Gui Mendes, que pertence ao Ituano. O jogador, de 19 anos, chega com contrato de empréstimo válido até o fim do ano que vem. O vínculo com o clube paulista foi renovado até dezembro de 2023.

O jogador ficará à disposição do profissional e da base. Gui Mendes chegou ao Ituano há cinco anos, para integrar o time sub-15. Foi destaque em todas as categorias de base, até se profissionalizar em 2018, aos 18 anos.

No ano passado, vestiu a nove do Ituano na Série D e marcou oito gols na competição, sendo um dos principais responsáveis pelo acesso à Série C.

Com 1,77 metro de altura, Gui Mendes pode atuar centralizado, na condição de centroavante, mas com mobilidade. Ele também pode ser utilizado pelos lados do campo. Este ano, disputou apenas cinco partidas e não balançou as redes.

Bariri

Em janeiro de 2018, Gui Mendes foi entrevistado pelo Jornal Candeia. Ele nasceu em Agudos, onde nasceu e passou a infância e pré-adolescência, e depois passou a residir em Bariri com a família.

Com a ida ao Ituano morou em Itu e agora pode estar com as malas prontas para residir em Belo Horizonte. Em abril de 2017, assinou com o Ituano seu primeiro contrato profissional.

Ao Candeia, ele comentou que começou a jogar bola aos seis anos, frequentou escolinhas de futebol e disputou torneios de categorias de base, onde se destacou.

Ainda mantém ligação com Bariri, onde passa os períodos de folga e tem muitos amigos.