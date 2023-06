Bariri: Fiel Bariri e Unidos da Vila decidem título do futsal

As equipes do Fiel Bariri e do 15 da Vila disputarão a final do Campeonato Municipal de Futsal de Bariri “Almir Fachetti”.

A decisão será às 20h desta quarta-feira (7), véspera de feriado de Corpus Christi, na Quadra Conrado Migliorini.

As semifinais foram disputadas na sexta-feira (2). O Fiel Bariri bateu o Santa Helena por 5 a 4. O gol da vitória saiu no final do confronto.

No outro jogo, o Unidos da Vila bateu o 15 da Vila por 4 a 2.