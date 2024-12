Esporte: Escola Bariri Soccer encerra campeonato

A Escola de Futebol Bariri Soccer encerrou no sábado (30) campeonato denominado Premier League (Álbum de Figurinhas).

O coordenador e treinador Luizinho Jholi comenta que a competição teve muitos gols e jogadas espetaculares.

“Com o passar dos treinamentos, os alunos vêm tendo uma evolução muito satisfatória, muito treino, repetição, empenho e dedicação”, destaca ele.

Na categoria Kids o campeão foi o Newcastle, com o Chelsea em segundo lugar. O Manchester United ficou em terceiro.

No Infantil, Aston Villa ficou em primeiro, Liverpool em segundo e Manchester City em terceiro.

Na categoria Juvenil, o Arsenal faturou o campeonato. O Tottenhan ficou em segundo lugar. O Everton ficou em terceiro.

A competição teve também premiações individuais. Na Kids o artilheiro foi Abelardo (Newcastle), com quatro gols. A defesa menos vazada teve como destaque Benício Beltrame (Newcastle), que sofreu três gols.

Na categoria Infantil, o artilheiro foi Túlio (Aston Villa), com quatro gols. A defesa menos vazada – todos com 10 gols sofridos – teve como destaques Wagner Felipe (Aston Villa), Daniel Oréfice (Liverpool) e Théo Franchini (Liverpool).

Na Juvenil, o artilheiro foi Renan Paleari (Arsenal), com quatro gols. Geraldo (Arsenal) sofreu apenas um gol, premiado pela defesa menos vazada.