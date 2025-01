Entrevista da Semana: Itaju encerra 2024 com R$ 14 milhões em caixa, afirma prefeito

O município de Itaju completa na segunda-feira (20) seus 71 anos de emancipação político-administrativa. Por esse motivo, o Candeia entrevista o prefeito da cidade, Jerri de Souza Neiva, reeleito para o cargo em eleições realizadas em outubro do ano passado. Na parte financeira, diz que o Executivo encerrou o ano de 2024 com R$ 14 milhões em caixa. Jerri afirma que, durante o período de campanha, a população pedia a manutenção e a ampliação de serviços públicos já oferecidos no município. Entre as ações já realizadas, destaca investimentos na saúde e no desenvolvimento. Nessa área, o próximo passo será o parcelamento de área de três alqueires para o prolongamento do Polo Industrial.

Candeia – Em sua opinião, quais os pontos positivos da administração no mandato 2021-2024?

Jerri – Os pontos positivos foram muitos, como o grande avanço no atendimento à saúde. Quando assumimos em 2021 nos deparamos com “imensas filas”, grande demanda por cirurgias eletivas. Começamos o Projeto “Zerar Filas”, em que a prefeitura paga por cirurgias e, através de licitação, foram contratados serviços da Santa Casa de Jaú para atendimento a todos pacientes que aguardavam (alguns há anos) por cirurgias de vesícula, hérnia, doenças ginecológicas. Posteriormente, também através de licitação, foi contratada a clínica de Catanduva (Oftalmocompany), que efetuou o atendimento oftalmológico, com cirurgias de catarata e pterígio. Está em nosso planejamento algumas cirurgias ortopédicas, bem como também ouvido, nariz e garganta. Na Unidade Básica de Saúde o atendimento passou até às 22 horas com a contratação de novos médicos. Outro ponto positivo foi o desenvolvimento industrial com grande geração de empregos. Todas nossas ações foram e continuam sendo no sentido da melhoria da condição de vida da população. É esse nosso conceito de progresso, não ficar com “fake news”, conversas beirando a fofocas e sim caminhar correspondendo à atenção e esperança em nós depositadas. Ficou claro nas últimas eleições que o caminho a ser trilhado é esse, pois foi essa a vontade da maioria expressiva da população.

Candeia – E os maiores desafios enfrentados?

Jerri – Os desafios enfrentados são diários na administração pública, mas no dia a dia, com muita força de vontade, fomos, com muito trabalho e discernimento, procurando resolvê-los. De primeiro momento, na ocasião, nos deparamos com um volume imenso de ações trabalhistas herdadas da administração anterior, aproximando de R$ 2 milhões. Com determinação, fomos pouco a pouco equacionando falhas onde até mesmo direitos básicos como “insalubridade” não eram atendidos. Vamos lembrar que assumimos em período de pandemia e nossas ações prioritárias foram no sentido de “proteção” à população com ações pertinentes a saúde. Enfim, com determinação vamos procurando soluções aos problemas que vão surgindo.

Candeia – Durante o período de campanha, quais os maiores anseios da população itajuense? Como fazer para atendê-los?

Jerri – Durante a última campanha ficou claro que o maior anseio da população, por incrível que possa parecer, era para que os serviços públicos oferecidos nos últimos quatro anos fossem mantidos, inclusive aperfeiçoando e ampliando alguns deles. Para atendê-los o ideal é continuarmos com investimentos, bem como ter parceria dos vereadores na agilização dos trabalhos. A administração pública depende de uma série de fatores que por si só já são mais burocráticos. A união de todos os agentes políticos permite a caminhada rumo aos serviços públicos com melhor resolução.

Candeia – Que ações terão continuidade a partir deste ano e que novos projetos serão colocados em prática até o fim do governo?

Jerri – As ações que terão continuidade e já estão em andamento visam sempre a qualidade de vida. A administração pública é dinâmica e estamos atentos para a resolução dos problemas no dia-a-dia. Exemplo: Com o investimento em educação, evoluímos, mas não podemos parar com ações por nós criadas, como incentivo aos universitários. O ideal seria que todos tivessem acesso às faculdades públicas, mas é do conhecimento geral que não “depende” somente das prefeituras municipais, então criamos através de lei a bolsa de estudo, onde é paga metade das mensalidades aos alunos que atendem critérios especificados em lei. A própria doação de uniformes completos de verão e inverno, tênis, mochilas, materiais escolares e didáticos resolveram alguns problemas estruturais. Claro que a linha pedagógica tem que ser constantemente observada e receber investimentos contínuos. Os investimentos no incentivo às empresas para instalação no município terão continuidade. Dando prosseguimento às ações que culminaram na aquisição de aproximadamente 3 alqueires para o prolongamento do Polo Industrial, estão sendo efetuados os ajustes documentais para o parcelamento da área.

Candeia – Em relação às finanças, como Itaju encerrou o exercício de 2024?

Jerri – Encerramos o ano com as obrigações fiscais rigorosamente em dia. Em 31/12/2024, nosso boletim de caixa indicou aproximadamente R$ 14.000.000,00 (em caixa), inclusive uma situação que reflete a colocação do nosso município entre apenas 8 do Estado de São Paulo com nota máxima (A+) em gestão fiscal, proporcionado pelo Tesouro Nacional. Esse índice avalia, entre outros, a capacidade de pagamento do município. Com alegria, mas também com responsabilidade, recebemos as notícias de outros índices oficiais que nos mostram o rumo certo que estamos seguindo. Em nível nacional, dentre mais de 5.000 municípios, somos o 39º em desenvolvimento sustentável que observa 17 tópicos indicadores. A certeza é que muito está sendo feito, mas muito precisa ser feito ainda.

Candeia – Conforme a Secretaria Estadual da Fazenda, o valor adicionado de Itaju teve queda de 31% entre 2022 e 2023, refletindo na redução do Índice de Participação do Município para recebimento do ICMS em 2025. Que fatores levaram a essa queda e como fazer para melhorar o valor adicionado de Itaju?

Jerri – Os critérios que compõem o cálculo para o repasse do ICMS são: valor adicionado, população, a área geográfica, a receita própria, a cota mínima, o ajuste econômico, o índice de conservação ambiental. Na pergunta é colocado o valor adicionado, que teve uma queda para esse ano (31%). No valor total, na ponta do lápis, a queda será de 4,31%. Se observarmos durante os últimos 4 anos, o valor do repasse para Itaju sempre foi crescente, nunca negativo. São diversos os fatores que implicam como produção industrial, produção do agro e outras variáveis. É claro que queremos sempre mais, mas entendemos que devemos gastar somente o que arrecadamos, portanto, sempre teremos ações propositivas para crescimento saudável. Continuaremos com incentivo e apoio aos empresários novos e os já aqui estabelecidos. Como já mencionado em resposta anterior, a própria expansão do Polo Industrial em andamento, contribui para o crescimento. O apoio ao agro (nossa vocação prioritária) também é importante. Até como exemplo podemos citar que nos últimos dias fomos acionados por produtores, que o Governo do Estado não estava renovando os benefícios fiscais que impulsionavam a cadeia produtiva do amendoim, que hoje está entre uma das maiores culturas do município. Somos um município pequeno, mas reagimos, acionando nosso deputado Itamar Borges, da Frente Parlamentar do Agro Negócio, que juntamente com demais autoridades estão batalhando para resolver a questão. Importantes reuniões já foram realizadas, envolvendo secretário de Agricultura, secretário da Fazenda e após levantamentos realizados, a decisão caberá ao governador Tarcísio. Enfim, estamos atentos para que nossas reivindicações cheguem até autoridades com poder de decisão. É essa nossa contribuição e trabalho que sentimos e que a população espera de nós. Agradeço ao vice-prefeito Pegorin a parceria, agradeço a colaboração da Câmara Municipal, a quem saudamos através do presidente Aguinaldo Marcelino. Dificuldades existem, mas a vontade de resolvê-las é maior, com a colaboração de todos os funcionários municipais também. Que Deus abençoe a todos!