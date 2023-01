Diretoria do Umuarama planeja piscina aquecida e ampliação da academia

Pedro Geraldo Forcin

No início do mês a nova diretoria do Umuarama Clube de Bariri foi empossada para o biênio 2023-2024. De acordo com o presidente do clube, Pedro Geraldo Forcin, há estudos para a construção de piscina aquecida e ampliação da academia de musculação e do campo de futebol secundário, com grama sintética. Na entrevista, ele afirma que o associado do Umuarama deve continuar a participar de eventos sem pagar entrada, dependendo do custo deles. Pedro Forcin é comerciante há mais de 40 anos no ramo de móveis. Tornou-se sócio e proprietário da empresa Eldorado Móveis com 18 anos, onde está até hoje. No Umuarama, ocupou vários cargos, como conselheiro, diretor de esporte e vice-presidente. Na administração passada assumiu a presidência no transcorrer da gestão e em dezembro foi reeleito para o cargo.

Candeia – Quais as principais conquistas da diretoria que concluiu a gestão do Umuarama Clube em 2022?

Pedro Forcin – Durante a gestão do presidente eleito nos anos de 2021 e 2022, Osvaldo Bezerra, sendo eu seu vice-presidente, reduzimos gastos supérfluos com o propósito de aumentar o dinheiro em caixa, para pagar antigos compromissos do clube e para fazer as melhorias necessárias. Com essa redução de gastos, conseguimos uma quantia considerável, que nos permitiu, além de pagar as contas, realizar várias obras, como a instalação de pára-raios (SPDA) em toda a extensão do clube, no valor de R$ 280.000,00, que considerávamos muito importante para a segurança dos usuários. Também conseguimos realizar a cobertura da quadra externa, que era muito solicitada pelos sócios, totalizando um valor de R$ 300.000,00. Fora isso, fizemos a ampliação da academia, a compra de novos aparelhos, e também muitas outras melhorias, de valores menores, que melhoraram muito a infraestrutura do clube.

Candeia – Quais as prioridades do senhor para o próximo biênio (2023-2024)?

Pedro Forcin – A prioridade da diretoria para os anos de 2023 e 2024 é oferecer cada vez mais melhorias para os associados. Estamos com alguns projetos que pretendemos realizar, conforme a situação do caixa e com a aprovação e apoio do conselho. Dentre esses projetos, estão a tão esperada piscina aquecida, que consideramos ser uma obra de muita importância para o clube. Além disso, vamos tentar realizar também mais uma ampliação para a academia e a ampliação do campo secundário, transformando-o em um campo society com grama sintética. Mas é claro que tudo será realizado sempre com responsabilidade e muito respeito pelo dinheiro do associado.

Candeia – Qual a situação do caixa do Umuarama no momento? Ela permite realizar os investimentos necessários?

Pedro Forcin – Felizmente estamos com o caixa em uma situação boa, mas ainda não é suficiente para realizar todas as obras que queremos. Vamos nos planejar e concluir os projetos por etapas, com economia e muita força de vontade da diretoria, para que consigamos cumprir todos os compromissos que assumimos.

Candeia – O Umuarama tem promovido eventos gratuitos para associados. Essa medida terá continuidade nos próximos anos?

Pedro Forcin – Sim, a diretoria entende que o sócio já paga a mensalidade e tem direito a esse benefício. É claro que, dependendo do tipo do evento, da atração musical e da situação do caixa, alguns eventos podem vir a ser cobrados.

Candeia – O carnaval está próximo. O clube pretende realizar bailes de salão para adultos e também as matinês para as crianças?

Pedro Forcin – Pretendemos realizar o nosso tradicional carnaval, que é muito aguardado pelos sócios, com duas noites e uma matinê para as crianças. Inclusive, já estamos planejando e escolhendo as atrações.

Candeia – O Umuarama pretende continuar a firmar parcerias com entidades do município?

Pedro Forcin – Sim, pretendemos continuar as parcerias com as entidades da cidade, inclusive já está tudo certo com a Apae para a realização do Abre Alas para o Carnaval de 2023, que vai acontecer no dia 11 de fevereiro.