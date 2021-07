SP vai investir R$ 303,5 milhões no Novo Ensino Médio

Com contratação de até 10 mil professores, alunos da rede estadual passam a ter oito tempos diários de aula em 2022 – Governo do Estado de São Paulo

O vice-governador Rodrigo Garcia anunciou investimentos de R$ 303,5 milhões para o ensino médio de São Paulo e a contratação de até 10 mil professores para esta etapa de ensino. Os recursos serão repassados a 3,6 mil escolas estaduais do ensino médio por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola.

Outra novidade é o acréscimo de um tempo a mais de aula por dia para os alunos da segunda série, a partir de 2022, e da terceira série, em 2023, do ensino médio do turno diurno, completando oito tempos. Para as turmas das primeiras e segundas séries do período noturno, a previsão é de acréscimo de oito tempos de aula por semana.

“O investimento via PDDE é um grande acerto, porque desburocratiza e facilita o acesso a recursos para instrumentalizar, de fato, a implementação do novo ensino médio no estado”, afirmou o Vice-Governador. “São mais de R$ 300 milhões para estruturar a rede, garantir que as escolas estejam preparadas para que nossos profissionais tenham mais sucesso neste esforço coletivo de retomada das aulas presenciais.”

Os recursos serão destinados para que todas as escolas estaduais do ensino médio possam ampliar e melhorar a infraestrutura para as propostas de aprendizagem. O investimento será dividido em quatro categorias: Novo Ensino Médio, Laboratório de Ciências, Laboratório Maker e Mini Estúdios.

Com o aumento estimado de 121 mil aulas, o potencial de crescimento é de 12% no total de professores com aulas atribuídas na rede estadual.

“O Novo Ensino Médio significa autonomia no processo de aprendizagem e preparação para o futuro. É auxílio para realização de sonhos e para o mercado de trabalho. Não adianta a escola sonhar em fazer as coisas e elas não terem condições para realizar”, disse o Secretário de Educação, Rossieli Soares.

“É uma resposta aos problemas anteriores à pandemia, mas também é conectar os jovens com os desafios do mundo atual”, acrescentou Rossieli. O Governo do Estado também confirmou a criação do programa de Atividades Complementares de Arte, com aulas adequadas a diferentes quantidades de turmas e tempos extras com novos componentes curriculares.

Fonte: Governo do Estado de São Paulo