Parceria com Ufscar traz curso de educação inclusiva

Parceria entre a Diretoria de Educação e a Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) trouxe para Bariri curso de extensão “Educação Especial da Perspectiva da Educação Inclusiva: fundamentos e adaptações”.

A aula inaugural ocorreu terça-feira (03), no Clube da Melhor Idade, com a participação de mais de 150 docentes e gestores da rede municipal de ensino. A ação integrou ainda as celebrações do Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril)

Segundo a diretora da pasta, Stefani Borges, o objetivo do curso é discutir e refletir sobre temas como políticas e legislação, características do público-alvo da Educação Especial, estratégias e recursos de ensino.

As aulas presenciais vão trabalhar conteúdos como Políticas e Legislação; público-alvo da Educação Especial (deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação); Desenho Universal para a Aprendizagem e Estratégias de Ensino; Ensino Colaborativo e Plano de Ensino Individualizado; além de Recursos Pedagógicos e Tecnologia Assistiva”.

As demais aulas serão ofertadas ao longo do ano, com o total de 130 horas, sendo ministradas pela professora Ketilin M. Pedro, da Ufscar.

Stefani ressalta que não há custos aos cofres públicos pois trata-se de parceria entre a Diretoria e a Ufscar, por meio da professora Ketilin, que desenvolverá pesquisa e atividade de extensão na rede municipal de ensino de Bariri.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação