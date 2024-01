Educação divulga cronograma de inscrições para transporte escolar

Segundo a Diretoria de Educação, os estudantes e/ou responsáveis devem realizar inscrições para utilização do transporte escolar no ano letivo de 2024, oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Bariri.

Atenção para os critérios que norteiam a concessão do serviço:

escolas municipais: apenas os alunos residentes nos bairros de zoneamento da unidade escolar devem realizar a inscrição.

escolas particulares: somente os alunos residentes na zona rural devem realizar a inscrição.

De acordo com o cronograma, as inscrições devem ser realizadas nos períodos de 22 a 26 de janeiro, das 8h às 17h, para os alunos das escolas municipais e particulares; e de 06 a 10 de fevereiro, das 8h às 17h, para os alunos das escolas estaduais.

Para os alunos matriculados nas escolas municipais, os pais e/ou responsáveis devem procurar a secretaria da escola onde seu filho está matriculado, com uma foto 3X4 do aluno.

Já os pais e/ou responsáveis dos alunos das escolas estaduais e particulares devem procurar a Diretoria de Educação e Cultura munidos dos seguintes documentos:

Declaração de escolaridade

Comprovante de residência

1 foto 3X4.

Fonte: Diretoria de Educação

Foto Ilustrativa: Divulgação