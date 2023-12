EDUCAÇÃO: Ação coletiva nas escolas aborda “Não-violência contra a mulher”

Durante o mês de novembro, a Diretoria de Ação Social desenvolveu ação coletiva nas escolas de Bariri com o tema “Não-violência contra a mulher”.

As atividades coletivas foram realizadas junto aos alunos do Ensino Fundamental 2 das redes oficiais de ensino

O tema foi desenvolvido por equipes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Casa da Mulher Mariana Forti Bazza

Após as palestras era aplicada a dinâmica “torta na cara”, como estratégia lúdica de memorização para os adolescentes. (Fonte: Assessoria de Comunicação)