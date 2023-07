Bariri: Estudantes do programa auxílio transporte devem realizar recadastramento

Até o dia 11 de setembro os estudantes devem realizar recadastramento no programa de Auxílio Transporte da Prefeitura de Bariri e assegurar o benefício nos meses restantes de 2023.

Para o recadastramento, o estudante deve entregar a declaração de matrícula atualizada da faculdade ou do curso técnico no Setor de Protocolo da Prefeitura. Caso haja a troca de cidade do curso, deve-se levar também o novo contrato de transporte. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3662-9200, ou pessoalmente. (Fonte: Assessoria de Comunicação).