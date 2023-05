Bariri: Campanha on-line pede aumento do repasse para transporte de estudantes

Foto Ilustrativa

Nesta quarta-feira, 24, campanha on-line através do site Petições da Comunidade por Avaaz iniciou movimento para obter aumento do repasse para auxílio transporte dos estudantes de Bariri. A postagem inicial é de Ana Paula Romanini, mãe de estudantes.

A ação tem por objetivo conseguir o maior número de assinaturas de estudantes, pais e sociedade em geral para protocolar junto à Prefeitura de Bariri pedido de aumento do auxílio, que hoje custeia cerca de 44% do gasto com o transporte.

Até a tarde de quarta-feira, mais de 300 assinaturas já tinham sido registradas. Segundo Ana Paula, a meta é chegar a 500 adesões.

Na íntegra, o texto postado argumenta: “os estudantes universitários, técnicos e profissionalizantes, pais, familiares e sociedade civil em geral, abaixo assinado, vêm muito respeitosamente solicitar do Poder Público Municipal, o aumento no repasse do auxílio transporte para alunos que estudam fora do Município de Bariri, uma vez que o repasse ao auxílio transporte atual atinge aproximadamente apenas 44,34% da mensalidade, e que sejam revistos os critérios para oferta de bolsa integral para alunos em situação de vulnerabilidade social independente se a instituição for pública ou privada”.

O site Petições da Comunidade Avaaz é uma plataforma online nova que dá as pessoas o poder de iniciar e ganhar campanhas a nível local, nacional e internacional.

Para aderir à campanha do aumento de repasse deve-se acessar o link

https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/toda_sociedade_aumento_no_repasse_do_auxilio_transporte_para_os_estudantes/?zIdHvtb.