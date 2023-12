Bariri: Aluna da Ephigênia participa de entrega de prêmio de redação do TCE

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) realizou dia 30 de novembro a cerimônia de premiação dos vencedores do Concurso de Redação 2023, realizado em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

O evento, que ocorreu no auditório nobre da Corte, na capital paulista, homenageou estudantes do 5°, 6° e 7° anos do Ensino Fundamental de escolas públicas estaduais.

Entre os nove estudantes premiados estava a aluna da EEI Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato, Maria Julia Rosa Rodrigues, de 11 anos, e que cursa o 6º ano do Ensino Fundamental II. Para elaborar a redação, ela foi orientada pela professora de Língua Portuguesa Rita Pegoraro, que também participou da solenidade.

Julia garantiu o terceiro lugar em sua categoria. Ela e a professora Rita receberam um e-book pela conquista.

Participaram da premiação o presidente do TCE-SP, Sidney Beraldo; vice-presidente do TCE-SP, Renato Martins Costa; coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dall´Olio e assessora pedagógica da Secretaria da Educação, Márcia Bernardes.

Fonte: Assessoria de Imprensa do TCE-SP