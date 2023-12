Repasse de ICMS tem queda em novembro

Segundo dados da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), a transferência de recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) registrou queda no mês de novembro para os municípios acompanhados pelo Candeia, se comparado com o mesmo período no ano passado.

De acordo com a Sefaz-SP, os municípios receberam em novembro R$ 3,65 bilhões em transferências de ICMS. Esses valores correspondem a 25% do total da receita tributária, que é distribuída às administrações municipais com base no Índice de Participação Municipal (IPM) de cada cidade.

Para Bariri, o valor transferido em novembro é 10,26% menor que no mesmo período em 2022; para Boraceia a queda é de 13,16%; e para Itaju, menos 5,84%.

No acumulado dos onze primeiros meses de 2023, em relação ao mesmo período no ano passado, o índice permanece negativo em 3,64% para Bariri e em 6,69% para Boraceia. Itaju é o único município acompanhado pelo Candeia que mantém índice anual positivo: aumento de 1% em relação ao ano passado.

A comparação com o mês de outubro/2023 também traz registro de queda para os municípios. Segundo os dados, em novembro os municípios receberam 22,10% a menos que no mês anterior.

Nos 11 meses de 2023, os 645 municípios paulistas receberam mais de R$ 35,3 bilhões em recursos de ICMS repassados pela Sefaz-SP.

Municípios

No mês de novembro, Bariri recebeu R$ 2.230.954,23 de recursos de ICMS. Em 2022, no mesmo período, foram transferidos R$ 2.485.968,06, ou seja, queda de 10,25%. No acumulado dos onze meses de 2023, Bariri somou R$ 26.166.891,48, valor 3,64% menor que em 2022, quando, no mesmo período, foram repassados R$

27.155.146,13.

No acumulado dos onze meses de 2023, Boraceia recebeu R$ 7.346.278,21 de ICMS, o que representa queda de 6,69% em relação a 2022, quando somou R$ 7.873.074,28. No mês de novembro, houve queda de 13,16% de ICMS para Boraceia. Recebeu R$ 625.975,93, contra R$ 720.806,05 em 2022.

Itaju registrou queda de 5,84% no repasse de ICMS do mês de novembro. Recebeu R$ 514.541,89, contra R$ 546.439,93, no ano passado. No acumulado do ano, no entanto, conseguiu manter o índice positivo mínimo de 1% a aumento. Em 2023, nos onze meses foram transferidos R$ 6.030.274,58. Em 2022, no mesmo período, o repasse foi de R$ 5.965.222,35.

Box: Confira repasse de ICMS

COMPARANDO ICMS NOVEMBRO 2022/2023 MUNICÍPIOS NOV/2022 NOV/2023 VAR.% Bariri 2.485.968,06 2.230.954,23 -10,26% Boracéia 720.806,05 625.975,93 -13,16% Itaju 546.439,93 514.541,89 -5,84%

COMPARANDO ICMS OUTUBRO/NOVEMBRO 2023 MUNICÍPIOS OUT/2023 NOV/2023 VAR % Bariri 2.864.015,02 2.230.954,23 -22,10% Boracéia 803.604,32 625.975,93 -22,10% Itaju 660.549,50 514.541,89 -22,10%

COMPARANDO ICMS ACUMULADO 2022/2023 MUNICÍPIOS ACUMULADO/2022 ACUMULADO/2023 VAR % Bariri 27.155.146,13 26.166.891,48 -3,64% Boracéia 7.873.074,28 7.346.278,21 -6,69% Itaju 5.965.222,35 6.030.274,58 1,09%