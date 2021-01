Proprietários de veículos começam a pagar o IPVA

Trânsito no centro de Bariri: pagamento da cota única em janeiro tem desconto – Alcir Zago/Candeia

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começou a ser pago anteontem (7), conforme a placa do veículo (confira quadro).

Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única em janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o tributo em três vezes, de acordo com o final da placa do veículo (iniciando o primeiro pagamento em janeiro e as outras duas parcelas nos meses de fevereiro e março).

Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro de maneira integral, sem desconto. Os caminhões têm prazos diferenciados: para o pagamento integral sem desconto, o vencimento é no dia 15/4 (independente do final de placa); para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três vezes, os vencimentos são em março, junho e setembro (veja as tabelas completas abaixo).

Os proprietários deverão observar o calendário de vencimento por final de placa do veículo. Para efetuar o pagamento do IPVA 2021, basta o contribuinte ir a uma agência bancária credenciada, com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e efetuar o recolhimento nos terminais de autoatendimento, pela internet ou débito agendado, nos guichê de caixa ou outros canais oferecidos pela instituição bancária.

Também é possível realizar o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Seguro Dpvat não será cobrado em 2021

Proprietários de veículos não terão que pagar o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (Seguro Dpvat), em 2021.

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou, em reunião extraordinária no dia 29 de dezembro, prêmio zero para o Dpvat em 2021 e autorizou a contratação de novo operador pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), em caráter emergencial e temporário.

Segundo a Susep, há excedentes de recursos cobrados em anos anteriores que são suficientes para pagar indenizações em 2021.

No final de novembro, foi anunciada a dissolução da Consórcio do Seguro Dpvat a partir de 1° de janeiro de 2021, após decisão de assembleia de seguradoras consorciadas. A partir desta data, a Seguradora Líder não poderia mais operar o seguro em nome das consorciadas, mas tão somente administrar os ativos, passivos e negócios do Consórcio realizados até 31 de dezembro de 2020.

O Seguro Dpvat foi criado pela Lei n° 6.194 de 1974 e tem como finalidade o amparo às vítimas de acidentes de trânsito em todo o país, não importando de quem seja a culpa dos acidentes.

Fonte: Agência Brasil

Tabela de vencimento do IPVA*

Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª parcela ou cota única com desconto 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª parcela Placa Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 7/1/2021 9/2/2021 9/3/2021 Final 2 8/1/2021 10/2/2021 10/3/2021 Final 3 11/1/2021 11/2/2021 11/3/2021 Final 4 12/1/2021 12/2/2021 12/3/2021 Final 5 13/1/2021 18/2/2021 15/3/2021 Final 6 14/1/2021 19/2/2021 16/3/2021 Final 7 15/1/2021 22/2/2021 17/3/2021 Final 8 18/1/2021 23/2/2021 18/3/2021 Final 9 19/1/2021 24/2/2021 19/3/2021 Final 0 20/1/2021 25/2/2021 22/3/2021

* Válida para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda